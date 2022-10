Airiston Helmen veropetosjuttu käräjäkäsittelyyn vasta joulukuussa 2023

Viranomaisoperaatiossa löydettiin suuri määrä asiakirjoja ja sähköisiä tallennusvälineitä sekä noin 3,5 miljoonaa euroa käteistä rahaa. Sittemmin rahanpesuun liittynyt tutkinta on keskeytetty ja takavarikoidut 3,5 miljoonaa euroa palautettu. Taustalla on poliisin mukaan se, että rahanpesurikoksen edellyttämästä esirikoksesta ei ole saatu näyttöä. Rahanpesuepäilyssä pitää kyetä osoittamaan, että raha on rikollista alkuperää.