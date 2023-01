Aktivistit estivät hakkuut Aalistunturilla – poliisi otti kiinni mielenosoittajia

Metsäliikkeen mielenosoittajat tiedottivat aiemmin keskeyttäneensä hakkuut sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Aalistunturilla, jonka alueelle on esitetty kansallispuistoa. He vaativat Metsähallitusta luopumaan kaikista hakkuista kansallispuistoesityksen alueella, kunnes alueen suojeluesitykset on käsitelty ympäristöministeriössä. Mielenosoittajat vetosivat myös ympäristöministeriöön Aalistunturin suojelualueen laajentamisen ja kansallispuiston pikaisen perustamisen puolesta.