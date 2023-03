Alaikäisten väkivaltarikollisuus kasvaa enemmän tilastoissa kuin tosielämässä – tutkijan mukaan lakimuutos teki esimerkiksi kouluissa piilorikollisuudesta näkyvämpää

– Poliisilla on havaintoja, että esimerkiksi kouluista on alkanut tulla enemmän rikosilmoituksia ja ilmoituksia väkivallasta. Yhtenä tekijänä siellä on ilmoituskynnyksen muutos. Jos kouluista on ryhdytty tekemään ilmoituksia asioista, mistä aiemmin ei ilmoitettu, silloin voidaan ajatella, että piilorikollisuuden määrä pienenee ja poliisille ilmoitetut rikokset lähestyvät nyt todellista tasoa, Kaakinen sanoo.