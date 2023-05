Alkoholin kokonaiskulutus väheni 1,2 prosenttia viime vuonna

Juomaryhmistä selvästi suosituin oli viime vuonna yhä olut. Tilastoidusta kulutuksesta olut muodosti noin 46 prosenttia. Sen ylivoima on kuitenkin rapautunut pikkuhiljaa, sillä vuonna 1995 oluen osuus tilastoidusta kulutuksesta oli noin 54 prosenttia. Samalla mietojen viinien suosi on vähitellen kasvanut. Kun niiden osuus vuonna 1995 oli noin kymmenen prosenttia, on se viime vuodet ollut noin 20 prosenttia.