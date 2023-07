Alkuviikko on poutainen koko maassa – loppuviikosta sää viilenee

Alkuviikko on poutainen koko maassa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Alkuviikosta lämpötila on Pohjois-Suomessa hellerajan tuntumassa, kun maan etelä- ja keskiosassa jäädään 20 asteen paikkeille. Ylimmillään lämpötila on etelä- ja keskiosissa noin 23 astetta.