Amerikkalaisturismi voi vähitellen korvata lentomatkailua Venäjältä, Kiinasta ja Japanista – Nato-jäsenyydestä toivotaan valttia Suomen matkailulle

Suomen lisäksi esimerkiksi Islannin on tehtävä töitä saadakseen matkailijoita Yhdysvalloista. Esimerkiksi Rooman keskustassa (kuva) tilanne on toinen. Italiassa yöpyy yli kymmenen miljoonaa matkailijaa pelkästään maan kymmenen elokuisen sesonkipäivän aikana, kertoo maan matkailuvirasto. Koronaa edeltävät luvut on jo ylitetty.