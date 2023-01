Andersson: Vasemmistoliitto lähtee vain hallitukseen, joka säilyttää koulutuksen maksuttomuuden

– Samalla on hieman huvittavaa, että oikeisto-oppositio on nyt näin huolissaan suomalaisten oppimistuloksista. Kysymyksessähän ei ole mikään uusi asia. Oppimistulosten lasku ja eriytyminen on ollut meneillään Suomessa jo yli 20 vuotta. Silti hallitus toisensa perään on leikannut koulutuksesta. Tämän kierteen me pysäytimme, Andersson sanoi.