Annika Saarikko on huolissaan Brysselissä muhivista suunnitelmista: "Suomi ei ole innostunut eurooppalaisen yhteisvelan kasvattamisesta"

Maanantaina euromaiden ministerien keskusteluissa on muun muassa se, olisiko talouden tuleviin shokkeihin syytä varautua yhteisillä rahoilla. Tiistaina puolestaan koko EU-alueen valtiovarainministerien on määrä pohtia vastausta Yhdysvaltojen vihreään elvytyspakettiin, jonka on pelätty imevän investointeja Euroopasta.