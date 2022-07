Auringonkukat värittävät yhä useampaa peltoa – suosion taustalla saattaa olla EU-tuki, mutta moni haluaa myös vaalia luonnon monimuotoisuutta

Auringonkukkaa on viljelty Suomessa perinteisesti melko vähän, vaikka viljelijöillä on ollut mahdollisuus hakea sen viljelyyn EU-tukea jo 1990-luvulta lähtien. Viimeisen seitsemän vuoden ajan kasvin suosio on kuitenkin noussut vuosi vuodelta, ja loppukesästä ja alkusyksystä Suomen pelloilla tulee kukkimaan yhteensä yli 1 200 hehtaarin edestä auringonkukkia, kertoo maa- ja metsätalousministeriön erityisasiantuntija Auli Nurmi.