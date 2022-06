Aurinkoinen kesäpäivä lähes koko maassa ei aivan ylittänyt hellerajoja

Korkeimmat lämpötilat mitattiin Heinolassa, missä lämpötila oli korkeimmillaan tasan 25 astetta. Sää on ollut Etelä-Suomessa aurinkoinen ja helleraja paikoitellen hyvin lähellä, kun taas länsi-rannikolla on ollut pilvistä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa on sadellut.