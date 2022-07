Avioehtosopimusta ei enää pidetä epäluottamuslauseena – "Se on vähän kuin autovakuutus"

– Vanhanaikainen asenne on saattanut olla se, että avioehto on epäluottamuslause avioliittoa kohtaan. Nykyään ajatellaan, että se on vakuutus pahan päivän varalle. Se on vähän kuin autovakuutus. Kukaan ei varmasti hanki autovakuutusta sen takia, että ajattelisi ajavansa kolarin, vaan varautuakseen siihen, että asiat eivät mene niin kuin on suunniteltu.