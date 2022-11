Avun tarve kasvaa Suomessa nyt nopeasti – Lahjoitusten määrässä kiristyvä taloustilanne ei vielä näy, kertovat avustusjärjestöt

Black Friday -viikko on Unicefille alku joulunajan varainhankinnalle. Joulu on perinteistesti avustusjärjestöille yksi tärkeimmistä keräysajoista. Näin on todennäköisesti tänäkin vuonna, vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt suomalaiset auttamaan jo alkuvuodesta ja avustusjärjestöt ovat keränneet rahaa eri tahtiin kuin aiempina vuosina.