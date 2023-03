Ben Zyskowiczin kimppuun hyökännyt mies on kuulusteltu ja pidätetty

Poliisin on päätettävä, vaatiiko se epäillyn vangitsemista vai vapautetaanko hänet. Vaatimus on esitettävä viimeistään kolmantena päivänä kiinniottopäivästä kello 12:een mennessä. Tässä tapauksessa takaraja on siis tiistaina puoleenpäivään mennessä.