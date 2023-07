Biden saapuu illalla Suomeen Nato-huippukokouksesta – presidentin kone laskeutuu Helsinki-Vantaalle kymmenen aikoihin

Helsinkiin odotetaan 100–200 ulkomaista median edustajaa raportoimiaan kokouksesta. Kotimaisia toimittajia ja kuvaajia on ilmoittautunut noin 200. Lehdistökeskus on Helsingin kaupungintalolla. Siellä toimittajille on tarjolla kotimaista ruokaa ja juomaa, kuten saaristolaismenu, jossa on kalaa ja kotimaisia marjoja.