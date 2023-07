Biden tapaa Pohjoismaiden johtajat tänään Helsingissä – vierailu kruunaa Suomen tien Nato-liittolaiseksi

Bidenin vierailua on kuvailtu ensimmäiseksi Yhdysvaltain presidentin Suomen-vierailuksi, joka ei suoranaisesti liity Venäjän tai Neuvostoliiton presidentin tapaamiseen. Vierailussa on asiantuntijoiden mukaan vahvaa symboliikkaa, sillä huhtikuussa Naton jäseneksi päässyt Suomi on Yhdysvaltain tuorein liittolainen, jota halutaan kunnioittaa presidentin vierailulla. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen kuvasi STT:lle, että Bidenin vierailu symboloi uuden aikakauden alkua Suomen ja Yhdysvaltain suhteissa.