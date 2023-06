Blinkenin puhe oli tutkijoiden mielestä suunnattu Venäjälle – Helsinki pitopaikkana vahvisti viestiä

– Siellä oli aika voimallinen viesti Venäjälle. Yksittäisistä sanomisista päällimmäisenä mieleen jäi se, että Venäjä on toiseksi voimakkain armeija Ukrainassa, mikä on aika raflaavasti sanottu ja kertoo, miten Suomen asema on parin viime vuoden aikana muuttunut laajemmassa Euroopan turvallisuusjärjestelmässä, koska eihän tällaista olisi voinut Helsingissä aikaisemmin sanoa ääneen. Kertoo siitä, miten kouriintuntuva Suomen aseman muutos on, että noin suora viesti lähetetään Venäjälle, Sinkkonen arvioi STT:lle.