Buprenorfiini ja amfetamiini ovat yleisimmät suonensisäisesti käytetyt huumeet Helsingissä, kertoo THL

Buprenorfiini on Suomessa yleisimmin käytetty opioidi ja yleisin Suomessa opioidikorvaushoidossa käytetty lääkeaine. Oikein käytettynä se on THL:n mukaan turvallinen ja tehokas, mutta väärinkäytettynä ja etenkin yhdistettynä muihin lääke- ja huumausaineisiin se on kuitenkin ylivoimaisesti eniten myrkytyskuolemia aiheuttava huumausaine Suomessa.