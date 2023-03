Digitaalinen henkilöllisyystodistus lykkääntyi ainakin ensi vuoteen, mutta tehty valmistelutyö ei mene hukkaan

– Näemme, että tämä digitaalinen henkilöllisyystodistus on tärkeä kokonaisuus ja sillä on mahdollisuus merkittävästi edistää sähköistä asiointia ja digitalisaatiota. Toivotaan, että kehitystä on tulevaisuudessa mahdollista jatkaa, valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari sanoo STT:lle.