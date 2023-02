Edessä kipakoitakin pakkasia – Foreca ennustaa talven kylmimpiä hetkiä

Lauha säätyyppi on väistynyt, ja edessä on kipakoitakin pakkasia, kertoo sääpalveluyritys Forecan meteorologi Markus Mäntykangas sääblogissaan. Suomi on saamassa osansa siitä, että tavanomaista viileämmän sään todennäköisyys kasvaa. Edessä saattavat olla kuluvan talven kylmimmät hetket ainakin maan eteläosassa.