Eduskunnalla käsiteltävänä vielä 16 kansalaisaloitetta – "Suurin osa ehdittäneen käsitellä loppuun"

Nykyinen eduskunta on hyväksynyt jo tähän mennessä aiempia enemmän kansalaisaloitteita. Aloitteiden jättäminen on ollut mahdollista kymmenisen vuotta, ja sinä aikana niitä on hyväksytty sellaisenaan tai muutettuna kaikkiaan seitsemän. Aloitteista viisi on hyväksytty tällä istuntokaudella.