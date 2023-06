Eduskunta äänestää Orpon hallituksen ohjelmasta ja elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan luottamuksesta

SDP:n ja keskustan eduskuntaryhmien on määrä päättää kannastaan Junnilaa koskevaan epäluottamuslauseeseen aamun ryhmäkokouksissa. SDP:n ryhmänjohtaja Antti Lindtmanin mukaan SDP:ssä odotetaan pääministeri Orpolta selvää kannanottoa Junnilan kytköksiin. Ryhmässä on Lindtmanin mukaan laajaa huolta siitä, että Orpon hallituksessa on ministeri, jolla on kytköksiä uusnatsiliikkeeseen.