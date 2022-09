Eduskunta saa pikavauhdilla valmistellun potilasturvallisuuslain ruodittavakseen

Hallituksen esitys potilasturvallisuuslaista on eduskunnan lähetekeskustelussa tänään. Eduskuntakäsittelystä on tulossa epätavanomainen, sillä hallituspuolue vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on etukäteen julistanut, ettei esitys kelpaa sille sellaisenaan.