Eduskuntapuolueet keskustelevat itärajan aitahankkeesta – satoja miljoonia maksavan urakan lopullinen hyväksyminen saattaa jäädä seuraavalle hallitukselle

Opposition odotetaan tukevan raja-aitahanketta. Esimerkiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on arvellut, että kaikkien puolueiden tuki hallituksen esitykselle raja-aidasta on kuitattu minuutissa. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat kuitenkin kertoneet odottavansa tältä päivältä keskustelua ennen kaikkea siitä, millaista kriteeristöä hallitus on ajatellut itärajan sulkemiselle kokonaan.