Eduskuntavaaleihin tähtäävä sinimusta liike on avoimen rasistinen ja fasistinen – jäsenistössä ihmisiä entisistä PS-nuorista ja uusnatsijärjestö PVL:stä

Kiemunki kertoo, että SML:llä on tällä hetkellä pari sataa jäsentä eri puolilla Suomea. Epävirallisia piirijärjestöjä on kaikissa vaalipiireissä. Kurun mukaan puolueen jäsenistö koostuu pääosin politiikassa kokemattomista ihmisistä. Rantasen lisäksi puolueessa on muitakin PVL:ssä olleita. Ehdolla on tämän lisäksi ainakin toinen PVL:n jäsenenä ollut mies. Lisäksi yksittäisillä ihmisillä on ainakin lyhytaikaista taustaa katupartioryhmä Soldiers of Odinista.