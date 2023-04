Eduskuntavaalien kolme suurinta puoluetta olivat kaikki voittajia – suosituin puolue kokoomus lähtee hallitustunnusteluihin pääsiäisviikon jälkeen

Perinteisesti suurimman puolueen puheenjohtaja on aloittanut hallitustunnustelut, ja todennäköisintä on, että suurimman puolueen puheenjohtajasta tulee myös pääministeri. Suurimmaksi puolueeksi nousseen kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi sunnuntain vaalituloksen selvittyä, että talouden hoitoon suhtautuminen on ratkaiseva tekijä tulevan hallituksen muodostamisessa.