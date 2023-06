EK:n Oksala pettyi hallitusohjelman kirjauksiin työperäisestä maahanmuutosta – "Nyt olisi pitänyt painaa kaasua"

Oksalan mielestä useista kirjauksista välittyy väärä signaali. Yksi sellainen on linjaus, jonka mukaan Suomesta on poistuttava, jos henkilön työsuhde loppuu, eikä hän ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta. Oksala ei tiedä, mihin epäkohtaan tällä on haluttu puuttua.