Elinkeinoministeri Lintilä valmistelussa olevasta yritysten sähkötuesta Ylellä: Haastetta tuovat yritysten väliset suuret erot

Lintilä kertoi tavanneensa muutama kuukausi sitten Yhdysvaltojen entisen ulkoministerin, nykyisen ilmastosuurlähettilään John Kerryn. Suomi päätti Lintilän mukaan tehdä Yhdysvaltojen kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka aiheena on ydinvoima. Lintilän mukaan kyse on pitkälti tietojenvaihdosta ja teknisestä kehittämisestä, jonka painopisteenä on pienydinvoima.