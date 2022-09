Elinkustannusten kallistuessa useampi lapsiperhe on hakenut tukea arkeensa, järjestöt kertovat

– Säästöjä on jo tehty sähkön suhteen, eli on yritetty kilpailuttaa sähköyhtiöitä ja oltu tarkempia vaikkapa pyykkikoneen käyttämisessä. Ruuasta on säästetty, ja on tehty yksinkertaisempaa ruokaa kotona ja haettu punalaputettuja ruokia. Nyt ollaan tarkempia auton ajamisen kanssa ja harkitaan tarkemmin myös saunan lämmitystä. Tämänkään jälkeen rahat eivät riitä, Mattila sanoi.