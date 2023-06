Elokapina-tuomio osoittaa poliisin toimivan systemaattisesti väärin mielenosoitusoikeutta rajoittaessaan, sanoo valtiosääntöoikeuden dosentti

– Tässä tuomiossa nimenomaisesti todetaan, että poliisi on toiminut lainvastaisesti. Vaikka syytteet on hylätty vähäisyysperusteella tai tahallisuuden puuttumisella, on selvää, että poliisi on toiminut lainvastaisesti. Poliisilla ei ollut perustetta siirtää mielenosoitusta Unioninkadulta. Tässä tilanteessa olisi ollut aivan perusteltua ajatella myös, ettei teko ollut vähäinen, ja tuomita poliisit syyttäjän vaatimusten mukaisesti, Rautiainen sanoo.