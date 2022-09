"En osallistuisi hyökkäykseen edes pakon edessä", sanoo Venäjältä Suomeen paennut maajoukkueurheilija

Kaikesta huolimatta hän toivoo nyt löytävänsä Suomesta työtä, jossa voisi olla hyödyksi. Mieluiten urheilun tai valmennuksen parissa. Koulutukseltaan hän on liikuntatieteiden maisteri, ja opiskeli yliopistossa liikuntakasvatusta ja valmennusta. Työn avulla voisi myös hakea työviisumia, ja ehkä jatkossa myös kilpailla jälleen suunnistuksessa. Tällä hetkellä se on sallittua Suomessa vain niille suomalaisia seuroja edustaville venäläissuunnistajille, joilla on työ- tai opiskeluviisumi.