Enää alle puolet suomalaisista lapsista on maksullisessa varhaiskasvatuksessa, kun tulorajat muuttuvat maaliskuussa – Andersson puolustaa oppimista, jonka hänen mukaansa pitäisi olla maksutonta

Muutos koskee sekä varhaiskasvatusta että esiopetuksessa oleville järjestettävää täydentävää varhaiskasvatusta. Suomessa on käynnissä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu, joka kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeilussa on mukana 105 kuntaa. Kannatuskyselyiden kärjessä keikkuvat kokoomus ja SDP kannattavat kaksivuotista esiopetusta, joten mahdollisesti kokeilu muuttuu ensi hallituskaudella pysyväksi käytännöksi. Se alentaisi maksuja entisestään, sillä esiopetus on Suomessa maksutonta.