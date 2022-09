Energiaministerit yrittävät perjantaina estää sähkön hintaa nousemasta yhä korkeammaksi – kestäviä pikaratkaisuja sähkökriisiin voi olla hankala saada ilman sähkön kulutuksen leikkaamista

Saavatko markkinat rauhoittavan viestin?Energiaministerien hätäkokouksen odotetaan antavan EU-komissiolle osviittaa siitä, mihin suuntaan sen tulisi ehdotustensa kanssa edetä. Hyvä saavutus olisi, jos syksyn aikana hermoillut sähkömarkkina saisi viestin, että unionin jäsenmaista todella löytyy aitoa halua sitoutua sähkön hintakriisiä suitsiviin päätöksiin.Hätäkokoukseen on liittynyt paikoin koviakin odotuksia siitä, että eurooppalaisilta mailta tulisi suuntaviivat yhteisistä keinoista kärjistyneeseen sähkön hintakriisiin. Joiltain osin odotukset ovat tosin voineet kohota jo liiankin https://korkeaksi.Suomea kokouksessa edustava elinkeinoministeri Lintilä lausui medialle näkemyksiään hätäkokouksesta keskiviikkona. Pahin vaihtoehto olisi hänen mukaansa se, että maat antaisivat hyvin ristiriitaisia ulostuloja ja hyvin erilaisia vaatimuksia.– Kaikkein tärkeintä on tällä hetkellä yhtenäisyys, koska yksittäiset kansalliset ratkaisut olisivat ehkä se suurin tuhon https://tie.Lintilällä on hallituksen EU-ministeriryhmältä laaja valtakirja neuvotteluille. Tämä lieneekin ainoa järkevä tapa edetä, koska tiistaina hätäkokousta käsitelleellä hallituksen EU-ministerivaliokunnalla ei ollut asiakirjojensa perusteella vielä hätäkokoukseen liittyvää https://tausta-aineistoa.EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi julkisesti komission ajatuksia sähkön hintakriisin suitsimisesta keskiviikkona, mutta esimerkiksi EU-asioita Suomen eduskunnassa käsittelevä suuri valiokunta oli jo tuolloin ehtinyt jo kokoontua. Von der Leyen puhui muun muassa hintakatosta Venäjän kaasulle, energiayhtiöiden windfall-voittojen leikkaamisesta ja velvoittavista toimista sähkönkulutuksen rajaamiseksi suurimman kulutuksen hetkinä. Windfall-voitto tarkoittaa odottamatonta rahantuloa. Laskeeko sähkön hinta?