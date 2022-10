Energian hintojen taittaminen muuttuu yhä vaikeammaksi – poliittiset johtajat pohtivat huippukokouksessa taas kaikille sopivia keinoja

Yksi näkyvistä muutoksista Suomen Eurooppa-politiikassa on ollut se, että Suomi on alkanut ajaa yhä useammin asioita samassa maaryhmässä Baltian maiden ja Puolan kanssa. Suomi haluaisi muun muassa yhteiset viisumikäytännöt unionille, jonka itälaidalla on tällä hetkellä kireämpi suhtautuminen venäläiseen turismiin kuin Länsi-Euroopassa.