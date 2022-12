Energiavirasto: Sähkön riittävyys talvella aiempaa epävarmempaa, suomalaisia kannustetaan rajoittamaan sähkön käyttöä huipputunteina

Kylmänä talvipäivänä sähkön kulutushuipuksi on arvioitu noin 14 400 megawattia. Ilman Olkiluoto 3 -laitosta tämä kulutus voidaan saada juuri ja juuri katettua, sillä kotimaista markkinaehtoista tuotantokapasiteettia on arvioitu olevan käytettävissä yhteensä noin 11 300 megawattia ja siirtoyhteyksillä tuontikapasiteettia naapurimaista on yhteensä noin 3 400–3 700 megawattia.