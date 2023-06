Vuonna 2040 Suomessa on yli 1,5 miljoonaa sähköautoa, ennustaa Autoalan tiedotuskeskus

Tillin mukaan sähköautojen korkea hankintahinta on suurin este niiden yleistymiselle. Sähköautojen suhteellinen osuus rekisteröinneistä on kuitenkin kehittynyt hyvin. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan henkilöautoista täyssähköautoja on yli 60 000 ja ladattavia hybridejä yli 100 000. Suomen henkilöautokanta on noin 2,7 miljoonaa henkilöautoa.