Ensi viikon hiihtolomalaisille luvassa paljon poutaa

Mikäli lomaansa aikoo viettää Pohjois-Suomessa, muun muassa laskettelusää voi olla alkuviikosta hankala. Pohjois-Suomessa on alkuviikosta luvassa voimakasta tuulta. Lappiin on annettu tuulivaroituksia maa-alueille. Myös Perämerelle on annettu kovan tuulen varoitus maanantaille.