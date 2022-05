Ensimmäinen lakkopäivä sujunut päiväkodeissa ilman suuria ongelmia – näkemykset hoitopaikkojen rajauksesta jakavat varhaiskasvatusjohtajia

Tampereen varhaiskasvatusjohtaja Elli Rasimus sanoo, että kaupunki on joutunut sulkemaan 80 prosenttia päiväkodeista, kun arviolta 70 prosenttia työntekijöistä käyttää lakko-oikeuttaan. Yhdeksän päiväkotia eri puolilla Tamperetta on pidetty auki. Rasimuksen mukaan lakon ensimmäinen aamu on sujunut rauhallisesti ja huoltajilta on löytynyt ymmärrystä tilanteeseen.