Entistä useampi viljelee nyt syötävää pihallaan tai parvekkeellaan – moni kotiviljelijä on alle 35-vuotias

– Tässä ikäryhmässä on selvästi virinnyt tietynlainen omavaraisuusajatus. Jo korona-aikana ja varsinkin Ukrainan sodan alettua ihmisissä heräsi ajatuksia, että entä jos kaikkea ei enää saadakaan Suomen ulkopuolelta ja tulisiko omaa tuotantoa olla ainakin jonkin verran. Nuorten aikuisten parissa on yleistymässä myös ruoan säilöntä talven varalle. Me olimme kuvitelleet, että eivät nuoret enää mitään säilö, Taulavuori naurahtaa.