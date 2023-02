Epämääräinen ympäristömarkkinointi vie kuluttajan viidakkoon, jossa vastuullista tuotetta on vaikea löytää

EU-komissiolta on jo monta vuotta odotettu esitystä, joka selkiyttäisi sääntöjä ympäristöaiheisten väittämien käytöstä markkinoinnissa. Esityksestä on viime aikoina tihkunut sellaisia alustavia tietoja, että Heinosen mukaan on syytä toiveikkuuteen.