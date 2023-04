Erdogan on vahvistanut Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnin – asia julkistettiin tänään Turkin virallisessa lehdessä

Kun Unkarin ja Turkin asiakirjat on talletettu, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kutsuu Suomen liittymään jäseneksi. Seuraavana vuorossa on Suomen ulkoministerin Pekka Haaviston (vihr.) allekirjoittaman liittymiskirjan tallettaminen ulkoministeriöön Washingtonissa. Tämä on se hetki, jolloin Suomesta tulee Naton jäsen.