Etäyhteys muutti työpalaverien luonnetta – tekniset häiriöt ja työkiireet nakertavat etäpalavereiden hyötyjä, mutta kokemus voi olla myös hyvin myönteinen

Tutkimuksessa on tarkasteltu keskustelujen episodeja, joita osallistujat arvioivat myönteisesti. Niissä ihmisillä on ollut käsiteltävästä aiheesta omakohtaista sanottavaa, he ovat kommentoineet muiden esille nostamia kysymyksiä ja pohtineet niitä omien kokemusten kautta. Keskustelu on ollut koherenttia ja sujuvaa.