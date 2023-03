EU-komissio ehdottaa sähkömarkkinoiden uudistusta hintavaihteluiden taklaamiseksi

Venäjän pelailu energiatoimituksilla on aiheuttanut sen, että aika ajoin kallis maakaasun hinta on päässyt määrittelemään koko sähkön hinnan. Syynä on se, että hinnan koko sähkömarkkinoilla määrittelee se tuottaja, jonka tuotetta tarvitaan viimeiseksi täyttämään kysyntä.