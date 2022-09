EU-komissio esittää Unkarille annettavien tukien jäädyttämistä – syynä puutteet oikeusvaltiossa

– Unkari on luvannut vuosi toisensa jälkeen parantaa oikeusvaltionsa tilaa, mutta konkreettinen kehitys on ollut päinvastaista. Komission ei tule hellittää otettaan oikeusvaltioperiaatetta rikkovista maista, ja myös Euroopan parlamentti tulee olemaan tarkkana koko prosessin ajan. Unkarin on aika lunastaa lupaukset, Sarvamaa sanoo tiedotteessa.