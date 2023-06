EU-maat pääsivät historialliseen sopuun maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta

Maahanmuuttopolitiikka on ollut EU:ssa vaikea aihe, koska eri puolilla unionia on ollut eri käsitys ongelmista ja sen vaatimista ratkaisuista. Suuria turvapaikanhakijamääriä kohtaavat unionin ulkorajojen maat ovat kaivanneet muilta solidaarisuutta, ja osassa keskisemmän Euroopan maista on katsottu, että turvapaikanhakijoita tulee myös sinne ennätyksellisiä määriä.