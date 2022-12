EU-maat pääsivät sopuun Ukrainan 18 miljardin tukipaketista, Unkari onnistui saamaan myönnytyksiä

Samalla EU-maat hyväksyivät Unkarin suunnitelman koronapandemian toipumisrahaston käytöstä. Unkarin 5,8 miljardin euron osuus on ollut 1,5 vuotta jäädytettynä Unkarin taantuneen demokratiatilanteen vuoksi. 5,8 miljardin euron paketissa on kuitenkin ehto, jonka mukaan Unkarin on saatettava maaliin 27 korruptionvastaista sekä oikeuslaitoksen riippumattomuutta koskevaa uudistusta.