EU:n ja Kaakkois-Aasian maat saivat päkistettyä lausuman Ukrainasta – Marin luonnehti ennen kokousta tehtävää hankalaksi harjoitukseksi

– On tärkeää, että me käymme läpi sen, kuinka vakava tilanne on, mitä Ukrainassa tapahtuu, miten Venäjä on toiminut. Me tarvitsemme laajan kansainvälisen yhteisön tuomitsemaan Venäjän aggressiivisen hyökkäyssodan, hän sanoi keskiviikkona ennen kokousta.