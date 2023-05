EU on toimittanut Ukrainaan vasta murto-osan lupaamistaan ammuksista – Haaviston mukaan niitä pitäisi kaivaa Ukrainalle sieltä, missä on tuotettu venäläistyyppisiä ammuksia

– Tämähän on edennyt vähän hitaammin tämä ammusten lahjoitus Ukrainalle kuin mitä on toivottu, ja tähän on liittynyt tätä EU:n sisäistä päätöksentekoa. Voidaanko käyttää vain EU:ssa valmistettuja ammuksia vai muualtakin saatavia ammuksia? Haavisto sanoi.