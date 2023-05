Euroopan neuvosto kokoontuu harvinaiseen huippukokoukseen Islantiin – asialistalla Ukrainan sodan vahinkorekisterin perustaminen

Euroopan neuvoston rooli on muuttunut hieman sodan alkamisen jälkeen. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) on Kiljusen mukaan käytännössä halvaantunut, koska Venäjä on siellä jäsenenä ja pystyy sabotoimaan päätöksentekoa.