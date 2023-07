Euroopassa nähdyt metsäpalot voivat olla tulevaisuudessa mahdollisia Suomessakin – "Varautukaa nyt kunnolla"

Suomessa metsäpalojen sammuttamiseen käytetään monipuolista, metsissä hyvin kulkevaa kalustoa. Käytössä on muun muassa metsäkoneisiin, traktoreihin tai mönkijöihin yhdistettäviä sammutusvälineitä. Isoimpien palojen sammuttamiseen voidaan tarvittaessa pyytää apua ulkomailta. Kansainvälisen avun vastaanottamista on myös parannettu, Laitinen kertoo. Neuvotteluja on jo käyty erityisesti ruotsalaisten kanssa.