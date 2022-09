Eurooppalaisilta energiaministereiltä odotetaan perjantailta poliittista yhteisymmärrystä sähkön hintakriisin taittamiseksi – vastauksia halutaan esimerkiksi sähkön kulutuksen vähentämisestä ja fossiilisen energian solidaarisuusmaksusta

Sähkön hintakriisin ydinsyy on se, että Venäjä on Ukrainan sodan laajentumisen jälkeen pelaillut kaasutoimituksilla ja aiheuttanut sillä tarjonnan puutetta. Tästä syystä ainoa kestävä pikakeino sähkön hintakriisiin on kulutuksen leikkaaminen.